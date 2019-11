Rode Neuzen Dag brengt 4.315.197 euro op en Nathalie Meskens heeft groot nieuws

Rode Neuzen Dag en haar bijhorende liveshow, het is intussen een traditie. Voor de vierde keer op rij verzamelden een hoop BV’s vrijdagavond in het Antwerpse Sportpaleis voor een spetterende show. Onder toeziend oog van presentatoren An Lemmens en Niels Destadsbader gaven onder anderen Mabel, Eurosong-winaar Duncan Laurence en K3 het beste van zichzelf. Ook Nathalie Meskens maakte haar opwachting en zorgde voor een primeur door voor een vol Sportpaleis het geslacht van haar baby te onthullen: het wordt een meisje.