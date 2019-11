Zien we Samson hier zijn nieuwe baasje ontmoeten in videoclip van ‘Het allerlaatste liedje?’

Het allerlaatste liedje van Samson & Gert - dat toepasselijk ‘Het allerlaatste liedje’ heet - ging vrijdag in première op YouTube. De videoclip van het aanstekelijke nummer voert ons mee doorheen de dertig jaar dat het razend populaire kinderprogramma op televisie te zien was en toont fragmenten van de talloze shows van de beroemde hond. Uiteindelijk, als Gert vertrokken is, krijgt Samson nog een verassing van formaat.