Aan London Bridge in het centrum van de Britse hoofdstad, is vrijdag een man neergeschoten door de politie. Even voordien had hij verschillende voorbijgangers aangevallen met een mes. Intussen zijn er beelden opgedoken van agenten die een man - de vermoedelijke aanvaller - tegen de grond worstelen op de brug, vlak voor er schoten werden gehoord. In het korte fragment is ook te zien hoe een omstander het mes vasthoudt dat door de aanvaller zou zijn gebruikt.