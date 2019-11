Nainggolan verkozen tot speler van de maand in Serie A

Radja Nainggolan is verkozen tot speler van de maand november in de Italiaanse Serie A. De middenvelder van Cagliari dankt die prijs aan zijn twee heerlijke doelpunten en drie assists.

Onder impuls van een herboren Nainggolan presteert Cagliari boven alle verwachtingen. De Sardijnen bezetten na dertien speeldagen knap de vierde plek in de Serie A. Sinds eind oktober draagt ‘Il Ninja’ ook opnieuw de aanvoerdersband. Die gaf hem vleugels, want in de drie wedstrijden die Cagliari afwerkte in november scoorde de 31-jarige middenvelder twee keer en gaf hij drie assists. Vooral zijn sterke prestatie en wondermooie uithaal tegen Fiorentina (5-2-winst) springen in het oog.

Nainggolan zal zijn prijs maandag in ontvangst nemen, voor de thuiswedstrijd tegen Sampdoria. Het is het eerste seizoen dat de Serie A de titel ‘speler van de maand’ uitreikt. In september viel de primeur te beurt aan Franck Ribéry (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio) volgde in oktober.