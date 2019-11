De twintig ploegen uit de Italiaanse hoogste voetbalklasse bundelen de krachten in de strijd tegen racisme. In een gezamenlijke open brief roepen de teams vrijdag “iedereen die van het Italiaanse voetbal houdt” op het probleem dringend aan te pakken. Onder meer Romelu Lukaku en Mario Balotelli waren recent in Italiaanse stadions het mikpunt van racisme.