Duits bondskanselier Angela Merkel kende woensdag tijdens een businessevent in Berlijn even een gênant moment. Net voordat ze in de Kamer van Koophandel wilde speechen, ging ze even tegen de vlakte. “Ik had de trap niet gezien”, verklaarde ze kort nadien, tot hilariteit van de aanwezigen. De bondskanselier sprak tijdens de conferentie onder meer over multilateralisme en digitale veiligheid.