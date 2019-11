Milieubeschermers zien goede en minder goede punten in het nieuwe nationaal klimaatplan

Natuur- en milieubeschermingsorganisatie WWF is blij met een aantal gunstige evoluties in het nu bijgestelde nationaal klimaatplan voor de periode 2021 - 2030. “Toen wij onlangs met een studie uitpakten dat er voor 2,7 miljard euro aan subsidies worden uitgedeeld aan de sector van de fossiele brandstoffen, werd dat nog staalhard ontkend. Vandaag erkent de overheid dat die subsidies er zijn en wil ze die zelfs afbouwen. Dat is zeker een gunstige evolutie, aldus WWF-woordvoerder Koen Stuyck.