Leerlingen IKSO bezoeken bejaardenflats en dienstencentrum

Hoeselt - Woensdag 27 november kwamen 15 leerlingen en 2 leerkrachten van het 4de jaar voeding en verzorging van het IKSO op bezoek in het OCMW-Dienstencentrum. Maar liefst 6 bewoners stelden zich kandidaat om de leerlingen uit te nodigen in hun bejaardenflatje. Een interactieve uitwisseling met prachtige verhalen tussen jong en oud.

De uitwisselingsactiviteit tussen het IKSO en het OCMW-Dienstencentrum is een jaarlijkse traditie in de Hoeseltse seniorenweek.

Bedoeling is dat de leerlingen kennismaken met de leef- en woonwereld van bejaarden. De rondleiding in de bejaardenflats 'den Toetelaer' wordt elk jaar opnieuw ervaren als boeiend en leerrijk. De enorme verbazing telkens weer over hoe modern de bejaarden wonen, creatief kunnen zijn, interesse blijven tonen voor hobby's, nog deelnemen aan diverse ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten en vooral hoe boeiend ze hun levensverhaal kunnen brengen.

Na de rondleiding komen de leerlingen een kijkje nemen in het dienstencentrum waar ze van de centrumleider uitleg krijgen over de dagelijkse werking van dit 'Jeugdhuis voor senioren'.

Na afloop zijn er de zelfgebakken koekjes van de leerlingen om de bewoners te bedanken.