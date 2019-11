Italiaanse clubs publiceren open brief tegen racisme

De twintig ploegen uit de Italiaanse hoogste voetbalklasse bundelen de krachten in de strijd tegen racisme. In een gezamenlijke open brief roepen de teams vrijdag “iedereen die van het Italiaanse voetbal houdt” op het probleem dringend aan te pakken. Onder meer Romelu Lukaku en Mario Balotelli waren recent in Italiaanse stadions het mikpunt van racisme.

“We moeten publiekelijk erkennen dat we een ernstig probleem met racisme hebben”, opent de brief, die door alle clubs uit de Serie A is ondertekend en op de verschillende teamwebsites gepubliceerd is. “Het is een probleem waartegen we de voorbije jaren te weinig hebben gevochten. Beelden van spelers die in Italië racistisch worden bejegend waren dit seizoen over de hele wereld te zien, en daar moeten we ons voor schamen. Niemand mag ooit aan racisme worden onderworpen, binnen of buiten het voetbal, en we mogen er niet langer over zwijgen of hopen dat het zomaar zal verdwijnen.”

Brescia-spits Mario Balotelli wou in de wedstrijd tegen Hellas Verona het veld verlaten na racistische uitlatingen van supporters. Foto: EPA-EFE

De clubs bogen zich de voorbije weken samen met de Italiaanse voetbalinstanties en experten over de best mogelijke manier om het racisme aan te pakken. “Wij, de clubs, zijn verenigd in het verlangen dat er een serieuze verandering moet komen. De Lega Serie A wil het voortouw nemen door een allesomvattend en robuust antiracismebeleid uit te tekenen, met striktere nieuwe wetten en regels en een plan om zij die in het voetbal zitten voor te lichten over de plaag die racisme is.”

“Wij hebben geen tijd meer te verliezen”, klinkt het nog. “We moeten snel handelen. Wij roepen iedereen op, ook julie de fans, om ons te steunen in deze grote uitdaging.”