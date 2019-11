4A van Europaschool maakt strip over Kolderbos

Kolderbos

Genk - De kinderen van 4A deden mee met een wedstrijd van de bibliotheek. De opdracht was een stripverhaal van vier pagina’s te maken. De kinderen van 4A gingen op onderzoek uit en ontdekten hoe een striptekenaar te werk gaat.

Ze bedachten zelf een verhaal over onze wijk Kolderbos. We verdeelden de verschillende passages en gingen aan de slag met vakjes, potlood, inkt en kleurtjes. Het resultaat brachten we naar de bib.

Na een tijdje kregen we een uitnodiging. We mochten naar een voorstelling van Verhalenkat komen! Die ging over een professor die tegen het lezen van strips was! Maar we ontdekten dat hij een geheim had en stiekem verliefd was op een stripfiguurtje.

De kinderen hebben zich verdiept in de wereld van de strip en we zijn nog niet klaar. In de klas liggen nog steeds overal stripverhalen en ook de juf doet mee!