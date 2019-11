Davidsfonds bezoekt #Gedurfd

Brustem

Sint-Truiden - Davidsfonds Brustem-Ordingen-Aalst bracht een bezoek aan de tentoonstelling #Gedurfd in museum De Mindere. De tentoonstelling gaat over de ontmoeting van Sint Franciscus en sultan Al-Kamil, achthonderd jaar geleden.

De tentoonstelling gaat over de ontmoeting van Sint Franciscus en sultan Al-Kamil, achthonderd jaar geleden. “Franciscus deed het ondenkbare. In volle oorlogstijd, tijdens de vijfde kruistocht, én tegen de visie van de paus in trok de stichter van de orde van de minderbroeders naar sultan Malek Al-Kamil, de leider van de moslims in Egypte. Deze ontmoeting geldt nog steeds als het voorbeeld van interreligieuze dialoog”, aldus pater Frans Cuypers, de laatste gardiaan van de minderbroeders in Sint-Truiden. #Gedurfd herinnert ons eraan dat met elkaar praten, elkaar leren kennen en mekaar echt ontmoeten belangrijk is. Zeker in een complexe, multiculturele maatschappij als vandaag. Behalve het verhaal van de ontmoeting tussen Franciscus en Al-Kamil, is ook de installatie ‘De Gedurfde Reis’ van kunstenaar Hugo Duchateau, dat onderdeel uitmaakt van de tentoonstelling, een aanrader.

De gratis tentoonstelling #Gedurfd kan je nog bezoeken tot 15 december.