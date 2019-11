Ex-spits van Standard en STVV laat geen spaan heel van “racisten met IQ van nul”

Hoe zou het nog zijn met Reza Ghoochannejhad? De intussen 32-jarige spits was enkele jaren geleden in ons land actief voor Standard en STVV, en zit dit seizoen aan zes goals in negen optredens voor de Nederlandse eersteklasser PEC Zwolle. Daarover ging het in gesprek met Voetbal International, maar spijtig genoeg ook over het racisme waarmee hij te maken krijgt.