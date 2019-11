JBC neemt afscheid van Samson met nostalgische kledinglijn

De Belgische modeketen JBC wil het einde van het Samson-tijdperk niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Naar aanleiding van de allerlaatste aflevering, ligt een kledinglijn in de rekken met quotes van het bekende duo en hun vrienden en vintage beelden.

Naar aanleiding van dertig jaar ‘Samson & Gert’ en het nakende vertrek van Gert Verhulst, dat het einde van een stukje Vlaamse televisiegeschiedenis betekent, brengt de keten een nostalgische kledinglijn uit. Die bestaat uit T-shirts, truien en rokjes met het oude logo van de kinderserie. Er zijn ook stuks met quotes van de pratende hond. Denk hierbij aan zijn typerende ‘Moah seg hé’-kreetje. Of wat denk je van “ik moest kloppen, want de bel doet het niet” als statement. Of om ergens met de deur in huis te vallen?

De kleding is verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder zwart, wit,paars, blauw en rood en zowel voor mannen, vrouwen en kinderen. Met de lijn knipoogt het bedrijf trouwens ook naar een eerdere Samson-collectie, die begin de jaren 90 in de rekken lag. De kleren zijn nu te koop in alle winkels en online. Prijzen schommelen tussen 19,95 en 39,95 euro.