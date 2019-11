In de Go! Basisschool De Regent in Gingelom is vrijdagmorgen via het raam ingebroken. De daders zijn weg met een laptop.

Vrijdagmorgen even over acht was het schrikken voor juf Machteld in de Go! Basisschool De Regent in Gingelom toen ze de deur van haar klaslokaal opende. Het viel haar meteen op dat het raam openstond ...