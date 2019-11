Sofie De Vuyst laat analyse van B-staal uitvoeren: “Alle middelen aanwenden om onschuld te bewijzen”

Sofie De Vuyst, betrapt op het gebruik van steroïden, blijft haar onschuld uitschreeuwen en laat een expertise van het B-staal uitvoeren.

LEES OOK. Sofie De Vuyst verbijsterd over positieve dopingtest op exogene steroïden

LEES OOK. Het vervuilde voedingssupplement: slap excuus voor doping of pijnlijke realiteit? “Producten uit Azië of het Oostblok, dat blijft Russische roulette”

Op 18 september, twee dagen voor haar afreis naar het WK in Yorkshire, testte de 32-jarige wielrenster Sofie De Vuyst tijdens een controle buiten competitie, positief op het gebruik van exogene steroïden. De winnares van onder andere de Brabantse Pijl is een fervente tegenstandster van dopinggebruik en zit door die affaire in zak en as. De Flandrienne van het Jaar wil haar onschuld zo snel mogelijk bewijzen en vraagt daarom een (dure) expertise van het B-staal aan. De Vuyst, intussen door haar team Parkhotel-Valkenburg op non-actief gezet, maakt (in principe) op 1 januari 2020 de overstap naar Mitchelton-Scott.

“We hebben de beslissing genomen om het B-staal te laten controleren”, bevestigt haar partner en oud-wielrenner Bart De Clercq. “Wij verwachten daar zelf echter niet veel van. De kans dat er iets anders uit de bus komt is klein, maar we willen alle middelen aanwenden om de onschuld van Sofie te bewijzen. Wij zitten immers boordevol vragen. Hoe is zij tot die positieve dopingtest gekomen? Lagen besmette voedingssupplementen aan de basis? Wij deden er echter alles aan om steeds met betrouwbare producten te werken. Hoe komt het dat we in deze benarde situatie zijn terechtgekomen? We gaan alles doen om haar onschuld te bewijzen. Wij proberen in alle stilte, hoe moeilijk dat ook is, het hele kluwen te ontwarren.”

“Sofie voelt zich superslecht en we proberen zoveel mogelijk uit de spotlichten te blijven”, gaat De Clercq verder. “Wanneer we het resultaat zullen kennen van het B-staal, weten we niet. Feit is ook dat we met al deze zaken, gelukkig maar, geen enkele ervaring hebben. Graag weten we zo snel mogelijk waardoor die dopingtest positief was. Onze zoektocht naar het onbekende gaat verder.”