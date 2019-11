Wolf over derby: “Graag fanatiek, maar hopelijk geen geweld”

Genktrainer Hannes Wolf verstaat nog te weinig Nederlands om de krant te lezen. “Maar ik hoorde wel tijdens de matchen in Moeskroen en Salzburg al dat de supporters uitkijken naar de derby”, grijnst de Duitser, die in Duitsland al HSV-Sankt Pauli en Stuttgart-Karlsruhe meemaakte. “Dat geldt ook voor mezelf, ik houd van die intensiteit. Iedereen mag daar fanatiek in meegaan, zolang er maar geen geweld gebruik wordt.”