The Irishman is nog maar net de hemel ingeprezen of daar heeft Netflix alweer een andere grote Oscarkandidaat klaarstaan. Het ontroerende Marriage Story van Noah Baumbach wordt overal bejubeld als dé film van het jaar, en dat is volkomen terecht.

Noah Baumbach voedt zijn filmwerk met de scheidingen in zijn familie. The Squid and the Whale (2005) was een fictioneel relaas van de scheiding van zijn ouders. In Marriage Story projecteert hij zijn ...