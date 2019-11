Net zoals in andere steden stappen vrijdagmiddag ook in Hasselt grootouders op voor het klimaat. “En voor een leefbare wereld voor onze kleinkinderen”, zeggen de Limburgse initiatiefnemers Liesbet Croughs en Berte Ketelslegers.

“Tot nog toe hebben we vooral geapplaudisseerd voor de jongeren, van wie we de actiebereidheid fantastisch vinden. Maar de politiek luistert niet en daarom verstevigen we onze eigen ...