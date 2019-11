TikTok in de ban van ‘chair challenge’: vrouwen kunnen het, mannen niet

Op het internet passeerden de laatste jaren al vele challenges de revue. Toch is deze gloednieuwe ‘chair challenge’, dezer dagen populair op TikTok, een tikkeltje anders. In tegenstelling tot de voorgaande wordt beweerd dat de uitdaging enkel kan uitgevoerd worden door vrouwen.

De challenge gaat als volgt: ga recht voor een muur staan, zet vervolgens twee voetstappen naar achteren, buig negentig graden voorover tegen de muur en plaats een stoel onder je lichaam. Wanneer je nadien terug rechtop kan staan terwijl je de stoel draagt, is de challenge gelukt. Onder meer de Amerikaanse Krystyna Sorrentino en haar vriend Devin voegden de daad bij het woord. Krystyna slaagde zonder problemen in de opzet, Devin kende daarentegen een pak meer problemen. Net zoals het gros van de mannen.

De reden? Daar bestaan verschillende meningen over. Het gros vermoedt dat het te maken heeft met het zwaartepunt van mannen en vrouwen. Die ligt bij die laatste groep lager, wat hen in deze situatie een cruciaal voordeel zou opleveren. Brian Ford, een professor aan de universiteit van Cambridge, denkt er toch anders over. “Mannen hebben nu eenmaal grotere voeten dan vrouwen”, stelt hij. “Hierdoor staat de man verder verwijderd van de muur, en moet hij meer voorover buigen.”