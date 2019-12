Jens Dendoncker over zijn epilepsie: "Jarenlang voelde ik me heel alleen"

“Een derde seizoen is onmogelijk. Jens Dendoncker is veel te bekend geworden”. Zo klonk het een jaar geleden. Seizoen drie van Hoe Zal Ik Het Zeggen? is er nu toch, en de makers hadden het bij het rechte eind: liefst tien sketches mislukten omdat de betrokkenen te snel iets in de gaten kregen. “En dan werden de opnames ook nog bemoeilijkt door mijn epilepsie”, aldus de gastheer.