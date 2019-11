De revalidatie van Gerben Thijssen kent een kleine terugslag. De 21-jarige Genkenaar van Lotto Soudal werd donderdagochtend in het Genkse Ziekenhuis Oost-Limburg opgenomen met een pijnlijke schouder.

De plaat die in zijn sleutelbeen is aangebracht zorgde voor een ontsteking. Inmiddels is het sleutelbeen opnieuw open gelegd en gespoeld met antibiotica. Ook de volgende dagen zal het Genkse wielertalent ...