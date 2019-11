Nog twee keer vol gas voor de stages: gloednieuwe cross in Kortrijk en aangepaste Zilvermeercross in Mol

Zaterdag is het Koning Albertpark van Kortrijk het decor van de derde manche van de DVV Verzekeringen Trofee, in de schaduw van de Groeningebrug wordt dan deze gloednieuwe cross verreden. Zondag heeft in het Provinciaal domein van Mol de aangepaste Zilvermeercross plaats. Wereldkampioen Mathieu van der Poel topt twee keer de affiche.

In het tijdsklassement van de DVV Verzekeringen Trofee heeft Eli Iserbyt nog steeds de leiding. Zijn teamgenoot bij Pauwels Sauzen-Bingoal, Michael Vanthourenhout, volgt op 1:54. De Nederlander Lars van der Haar moet al 2:28 goedmaken.

“Op de twee lange boorden langs de Leie kan er snelheid gemaakt worden, maar toch kan het in Kortrijk een cross op twee snelheden worden. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de zone rond de materiaalposten er loodzwaar bij liggen”, stelt organisator Erwin Vervecken. “De grond is daar nog maar enkele maanden geleden aangelegd en nog niet aangehard en dat zorgt voor een zompige strook. Begin deze week zakte je daar tot tien centimeter diep in de grond. Is dat ook zaterdag zo, dan zullen de renners moeten lopen. Zo krijg je een cross in twee delen met snelheid op de bruggen en aan de boorden van de Leie en ploeteren in de zone rond de materiaalpost.”

Tim Merlier is in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee opgerukt naar de zesde plaats op 3:28 van leider Iserbyt. De Belgische kampioen op de weg likt echter nog de wonden na zijn val van afgelopen zondag in Koksijde. Daarbij werd Merlier geraakt aan het hoofd en vooral de knie.

Foto: Photo News

“In Hamme schaafde ik zaterdag mijn knie al aan een tube van Toon Aerts. Daags nadien kwam ik in Koksijde ten val. Opnieuw werd die bewuste knie geraakte. Brute pech dus. Wat betreft de cross die morgen volgt in Kortrijk ken ik de locatie wel. Het parcours is me vreemd. Ik ben benieuwd, ik verwacht veel stroken op de weg en dat kan wel in mijn voordeel zijn. Het is bovendien een DVV-cross, dus wel belangrijk, al heb ik mij voorgenomen niet elke wedstrijd van dat regelmatigheidscriterium af te werken. Ik zal wellicht Lille laten schieten omdat dan het wegseizoen er al zit aan te komen”, stelt Tim Merlier.

Op stage

Een pak renners trek na dit weekend op stage. “Ik rijd zaterdag enkel in Kortrijk. Voor de cross van Mol pas ik. Rust is aan de orde”, legt Merlier uit. “Eerst een paar dagen er thuis even de riem afleggen. Daarna vertrek ik op stage met de wegploeg van Corendon-Circus. Dat was zo op voorhand gepland. Ik wil immers niet over mijn piek heen gaan. Het gaat heel goed wat betreft mijn veldritseizoen. Er komen in december enkele belangrijke crossen aan en daarin wil ik presteren.”

Bij de vrouwen wordt de leiding in de DVV Verzekeringen Trofee aangevoerd door de Nederlandse Yara Kastelijn. De Europese kampioene heeft een voorsprong van vier seconden op Annemarie Worst. De Italiaanse Eva Lechner heeft, als derde in de stand, een achterstand van 2:23. Beste Belgische is Ellen Van Loy op een zevende plaats op 2:38.

Mathieu van der Poel topt affiche in Zilvermeercross

Zondag heeft in het Provinciaal domein van Mol de Zilvermeercross plaats. Wereldkampioen Mathieu van der Poel topt de affiche. Naast de Nederlandse wereldkampioen tekenen onder meer nog Tom Meeusen, Ryan Cortjens, Dieter Vanthourenhout, Thijs Aerts, Wietse Bosmans en Jim Aernouts present. Bij de vrouwen wordt het uitkijken naar onder andere Laura Verdonschot, Eva Lechner, Loes Sels en de wereldkampioene bij de beloften, Inge van der Heijden.

“Ons parcours werd voor deze editie gewijzigd: de start en finish van de Zilvermeercross krijgen immers een nieuw onderkomen op de omloop. Die zone situeert zich nu dichter bij de zandstrook aan het meer, net aan het plein van de taverne”, stelt organisator Koen Monu. “De Zilvermeercross is daardoor ietwat compacter geworden. Overzichtelijker ook voor de toeschouwers. De renners werken minder meters af in het zand waardoor de niet-zandspecialisten meer kans maken in onze wedstrijd.”

Foto: BELGA

Vorig jaar ging de eindzege in Mol naar de Nederlander Corné van Kessel. Jim Aernouts werd tweede. De Telenet-Baloise Lionsrenner won eind oktober al twee crossen in Slowakije (Podbrezova en Topolcianky).

“Ik hoop alvast opnieuw een podiumplaats te pakken in Mol. Een rang opschuiven in vergelijking met vorig jaar zal moeilijk worden, gezien ook Mathieu van der Poel er de start neemt. Mijn conditie is echter goed. Ik mag zeker niet klagen en vind dat ik in vergelijking met vorig jaar toch weer een stap vooruit heb gezet. Ik dubbel dit weekend en rijd dus zaterdag ook in Kortrijk. Ik laste eerder al een tiendaagse stage in na de Koppenbergcross. Vanaf nu werk ik in principe alle wedstrijden af. De Zilvermeercross in Mol ligt me wel, benieuwd hoe ik op het vernieuwde parcours zal presteren”, verduidelijkte Jim Aernouts.