Rekenhof waarschuwt voor gat in financiering kinderopvang: 36,6 miljoen nodig

Om de financiering van de kinderopvang in Vlaanderen verder gelijk te schakelen, is in 2020 een budget van 36,6 miljoen euro nodig. Maar dat geld is niet in de Vlaamse begroting voorzien, zo waarschuwt het Rekenhof. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) onderzoekt de kwestie.