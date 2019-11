Is Drake het nieuwe lief van Kylie Jenner?

De geruchten doen de ronde dat realityster en zakenvrouw Kylie Jenner aan het daten is met rapper Drake. Jenner ging eerder dit jaar op een vriendschappelijke manier uit elkaar met die andere rapper Travis Scott, de vader van haar dochtertje.

Sinds vorige maand worden Kylie en Drake aan elkaar gelinkt. Het begon allemaal op het feestje voor zijn 33ste verjaardag in de Goya Studios in Hollywood. Op de bewuste party, die ook Adele en Snoop Dogg bijwoonden, zou de 22-jarige Kylie liedjes meegezongen hebben met haar vrienden terwijl ze naast Drake stond. “Ze danste niet met hem, maar er was wel duidelijk een connectie”, aldus een anonieme aanwezige in entertainmentblad Us Weekly.

Andere genodigden zagen ook dat de twee het goed met elkaar konden vinden. “Ze was aan het lachen in zijn bijzijn. Ze leken echt van elkaars gezelschap te genieten. Hij was die avond trouwens een echte gentleman”, verklapte een andere bron na het feest aan Page Six. Nu worden de geruchten over een relatie tussen de beroemdheden iets hardnekkiger. Een andere bron vertelde onlangs aan showbizzblad People dat Kylie sinds haar breuk met Travis Scott veel tijd met Drake doorbrengt “op een romantische manier”.

Volgens de ingewijde is Drake, die eerder een relatie had met Rihanna en romantisch werd gelinkt aan Jennifer Lopez, al lang maatjes met Jenner omdat hij een goede vriend is van de familie. Of hun vriendschap nu ook de basis zal vormen van een serieuze relatie? Dat durven de kennissen niet te beweren. Ze zijn het wel eens met het feit dat “Drake altijd al een boon voor Kylie heeft gehad.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.