Mo Farah gaat in Tokio voor derde olympische triomf op de 10.000 meter

Mo Farah keert voor de Olympische Spelen van Tokio terug naar de piste. De Brit laat de marathon volgend jaar links liggen en zal in de Japanse hoofdstad een gooi doen naar een derde gouden medaille op rij op de 10.000 meter.

De 36-jarige Farah maakte het nieuws vrijdag bekend in een videoboodschap. “Het was heel leuk om de afgelopen jaren marathons te lopen. Chicago winnen was mooi en derde worden in Londen was ok. 2u05 lopen, een Brits en Europees record, is top. Nu heb ik beslist dat ik volgend jaar voor Tokio opnieuw op de piste ga lopen. Ik kijk er heel erg naar uit en ik ga het proberen op de 10.000 meter. Hopelijk ben ik mijn snelheid niet kwijtgespeeld. We gaan er hard voor trainen.”

Farah, een goede vriend en trainingspartner van Bashir Abdi, won zowel in Londen (2012) als Rio (2016) goud op de 5.000 en 10.000 meter. Na het WK van 2017 besliste hij over te stappen naar de marathon. Vorig jaar won hij de prestigieuze marathon van Chicago in 2u05:11, een Europees record. Het Belgisch record van Abdi, vorige maand gelopen in Chicago, bedraagt 2u06:14.