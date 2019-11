Vriend Tanja Dexters riskeert celstraf voor ongeval op snelweg

Michael Peeters moest zich vrijdag verantwoorden voor de rechter voor een ongeval dat hij in het voorjaar had op een snelweg. De man, met Tanja Dexters op de passagierszetel, raasde op de E313 in Olen, slalomde door het verkeer en haalde in via de pechstrook. “Tanja was ziek en moest naar de dokter”, verdedigde de man zich.