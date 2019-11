Beyoncé lanceert collectie voor de feestdagen

Beyoncé heeft naar goede gewoonte een eigen collectie op de wereld losgelaten voor de feestdagen. Fans kunnen kerstballen van de zangeres in hun boom hangen, maar ook opdagen aan de feesttafel in een trui met Holidayoncé op gedrukt.

De collectie bevat in totaal twaalf stuks. Ze bestaat vooral uit mode-items zoals T-shirts en truien, onder meer een exemplaar met foto van Queen B tijdens een kerstshow in 2001. Daarnaast zijn er ook een paar woonartikelen beschikbaar. Denk kerstballen met swag prints van de zangeres. Of wat dacht je ervan om je pakjes dit jaar in te pakken met Beyoncé’s papier?

Wie de lijn wil shoppen, kan terecht op de officiële webshop van de ster. Prijzen schommelen tussen de 14 en 77 euro. Daar vind je trouwens nog enkele (afgeprijsde) stuks van eerdere kerstcollecties. Houd er wel rekening mee dat de bestelling van de Verenigde Staten moet komen: als je nu aankoopt, komen de pakjes normaalgezien net op tijd aan.