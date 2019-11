Neosleden luisteren naar Els Messelis

Lommel - Op een herfstige regennamiddag heeft Neos Lommel de gerontologe Els Messelis uitgenodigd om te komen spreken over “Levenskwaliteit en 70 plus: een goede match?” Een materie waar zij meerdere boeken over heeft gepubliceerd.

Een vlotte spreker met een flegma en een materie dat in de harten van vele aanwezige senioren speelde. Een redelijk volle zaal.

En of die levenskwaliteit voor senioren nog belangrijk is, dat heeft ze ten volle bewezen. Met cijfers over de gemiddelde levensverwachting, de “verzilvering” van de bevolking, de wijzigende bevolkingspiramide. Onder andere het verschil met de levensfasen vroeger - leren tot 21, werken tot 65 en rusten vanaf dan - en nu (een vierde levensfase boven de 81) waarin alles meer gemixt moet worden: blijven leren, actief blijven, sociaal blijven, enzovoort. Ggenoeg voor een erg mooie én leerrijke namiddag, weg van de druilerige regen, warm bij koffie en koek.