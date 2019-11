Spoedarts in beroep vrijgesproken voor moord op zijn vrouw

Kris Permentier is vrijgesproken voor de moord op zijn vrouw Kristel Zimmerman. De spoedarts ging in beroep nadat hij in eerste aanleg veroordeeld werd tot 24 jaar cel. “Ik mag er niet aan denken dat ik onschuldig de cel inga”, zei hij voor het proces. In de rechtszaal klonk applaus na de uitspraak, Permentier knuffelde geëmotioneerd zijn advocaat.