In 2018 heeft de Belg gemiddeld 1.300 euro aan gezondheidszorg gespendeerd. In geen enkel ander Europees land gaven de burgers zoveel geld aan hun gezondheid uit. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat over de uitgaven van de Europese huishoudens, waarover De Standaard vrijdag bericht.

In onze buurlanden ligt die kost een stuk lager: 640 euro in Nederland, 730 euro in Frankrijk, 1.050 euro in Duitsland. Gezondheidszorg wordt breed ingevuld: van bezoeken aan de huisarts en specialist ...