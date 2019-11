Lode Vereeck (54) is ontslagen aan de UHasselt wegens ongepast gedrag. De Diepenbeekse hoogleraar economie en beleidsmanagement had voor de beroepscommissie de beslissing van de raad van bestuur van de universiteit aangevochten maar ving ook daar bot.

Professor Lode Vereeck kwam in opspraak in oktober 2018, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen waar hij lijsttrekker zou zijn voor Open Vld in Diepenbeek. De universiteit maakte op dat moment een viertal ...