Vandaag blijft het in Limburg overwegend droog. Er zullen wel nog veel wolken passeren, en verspreid kunnen deze nog een aantal lichte buitjes lossen.

De kans om zo’n buitje te pakken te krijgen is het grootst over het noordoosten en het kleinst over het zuidwesten van de provincie.

In de loop van de dag zal er echter ook wel nu en dan ruimte komen voor ...