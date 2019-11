De Russische historicus Mikhail Valerevich Cherepanov is in Limburg om te ontdekken waar zijn grootvader Mikhail Ivanovich onder dwang gewerkt en vrijwillig gevochten heeft tijdens Wereldoorlog II. Hij is ook op zoek naar Elisabeth Rákóczi, nu 92 jaar, en destijds het meisje waarmee grootvader een dochter heeft gekregen.