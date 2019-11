Maasmechelen -

“Mijn man was compleet in shock. Hij kan dit nooit gedaan hebben want onze dochter zou normaal die avond blijven slapen bij Gedik”, beschreef Silvia L. (47), weduwe van Silvio Aquino. Vrienden sinds hun jeugd waren ze: Hilmi geëxecuteerd in 2012, Silvio vermoord in 2015.