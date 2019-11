Sociaal protest Chili zorgt nu al voor annulatie vierde manche WK rally

De voorzitter van de Chileense Autosportfederatie heeft aangekondigd dat Chili de organisatie van de vierde manche van het WK rally 2020, die van 16 tot 19 april plaats zou vinden, zal annuleren. Dat is een gevolg van de sociale crisis in het land. De Rally van Chili wil wel weer op de WK-kalender staan in 2021 en 2022.

“Het is met grote spijt dat we het moeten annuleren, het is officieel”, verklaarde Mauricio Melo. “Er konden niet genoeg garanties gegeven worden omtrent de veiligheid in het zuiden van het land om de race er te kunnen laten doorgaan.”

De manche die zou doorgaan in de regio BioBio, zou op hetzelfde moment hebben plaatsgevonden als het referendum over een nieuwe grondwet.

Chili kent momenteel zijn ergste sociale crisis in drie decennia. Er vielen al 23 doden, waarvan vijf ten gevolge van tussenkomst door veiligheidstroepen, en 2.000 gewonden.

Langs sportieve kant werd de nationale voetbalcompetitie stopgezet en hebben voetballers van de nationale ploeg, onder wie Arturo Vidal (FC Barcelona) en Alexis Sanchez (Inter Milaan) beslist om de sociale beweging te ondersteunen. Ze weigerden een vriendschappelijke wedstrijd in en tegen Peru te spelen. De finale van de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League, werd ook verplaatst van Santiago naar Lima.

Dit jaar werd de eerste editie van de Rally van Chili gewonnen door de Estlander Ott Tänak (Toyota). Thierrry Neuville (Hyundai) moest er na een crash opgeven en verloor er de leiding in het kampioenschap. (belga)