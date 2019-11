Knappe comeback van Ann Wauters in Fiba EuroCup voor vrouwen

Goed nieuws voor de Belgian Cats. Ann Wauters (39) lijkt bij haar club Kayseri al meteen onder stoom te komen. Dat bewees ze in het Zweedse Umea waar ze een belangrijk aandeel had in de winst van haar werkgever. De basketlegende wil zich in Turkije klaarstomen voor het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende.

Ann Wauters (12 punten, 5 rebounds, 2 assists) maakte in poule C met het Turkse Kayseri een sterke comeback in de FIBA Europe Cup: 82-85 winst bij het Zweedse Umea. Jana Raman (2 punten, 6 assists) won in poule G met Valencia met 75-78 van het Griekse Olympiacos Piraeus. Kim Mestdagh (14 punten, 4 rebounds) verloor met Charleville het Frans duel van Roche Vendee met 81-84. Kyara Linskens (13 punten, 11 rebounds) verloor in poule D met het Russische Krasnoyarsk met 68-70 van het Wit-Russische Minsk.