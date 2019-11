Namen lijdt vijfde nederlaag in EuroCup basket, ook Sint-Katelijne-Waver onderuit

Name n-coach Philip Mestdagh Foto: BELGA

Namen heeft zijn vijfde nederlaag geleden in de Eurocup basket. Het verloor in Hongarije met 69-64 tegen Cegled. Sarah Imovbioh kende een uitstekende wedstrijd met 22 rebounds en 12 punten, maar het veelvuldige balverlies werd de ploeg van Philip Mestdagh fataal.

Na de 75-78 overwinning tegen Olympiakos is Valencia eerste met 10 punten en al zeker van een plaats in de volgende ronde. Olympiakos bezet plaats 2 (8), gevolgd door Cegledi (7) en Namen (5). De Walen sluiten hun Europese campagne af tegen Valencia in Namen op 5 december (20u30).

De eerste twee van elke groep en de beste vier derdes (twee per conference) gaan door. De beste acht teams plaatsen zich meteen voor de achtste finales, de zestien anderen spelen play-offs.

Ook Sint-Katelijne-Waver verliest

Sint-Katelijne-Waver heeft donderdag met 74-68 verloren in het Duitse Keltern op de vijfde speeldag van de Eurocup vrouwenbasketbal. Door het verlies zakken de Antwerpenaren naar de tweede plaats in groep I. Met 8 punten volgen ze op één punt van het Hongaarse Skekszard. Keltern (7) en Herner (6) vervolledigen de groep.

De overmacht van Belgian Cat Billie Massey op de rebounds (25) en de 21 punten van Beckie Massey bleken niet voldoende. Op 5 december ontvangt Sint-Katelijne-Waver Herner (20u30) voor de laatste wedstrijd in de groepsfase. De eerste twee van elke groep en de beste vier derdes (twee per conference) gaan door. De beste acht teams plaatsen zich meteen voor de achtste finales, de zestien anderen spelen play-offs.

Ook Luik blijft verliezen

Net zoals Namen ging Luik donderdag op zoek naar een eerste overwinning in de Eurocup basket, maar ook de meisjes van Pierre Cornia moesten een nederlaag slikken op de vijfde speeldag. De Panthers verloren met 74-73 op het terrein van het Zwitserse Freiburg. Laura Henket toonde zich het meest bij de bezoekers met 18 punten en 6 rebounds.

Het Franse Carolo Basket (Charleville-Mézières) staat aan de leiding in groep J met 9 punten. Roche Vendée (La Roche-sur-Yon) en Freiburg delen de tweede plaats met allebei 8 punten. Luik sluit de groep af met 5 eenheden.(belga)