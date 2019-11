AA Gent kwalificeert zich met tien man voor de knock-outfase van de Europa League

Vijf matchen gespeeld, niet verloren, negen goals gemaakt, een doelpuntensaldo van +3 en eind november al verzekerd van overwinteren in Europa. Wat maakt het uit dat AA Gent donderdagavond een non-match speelde op bezoek bij Saint-Étienne, de kwalificatie is binnen na een 0-0-gelijkspel. Het sprookje dat eind juli tegen het Roemeense FC Viitorul begon – herinnert u zich dat nog? – loopt gewoon verder.

