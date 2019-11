Infantino droomt van ’African League’ en pleit voor investeringen in Afrikaanse stadions

FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou graag de totstandkoming van een ’African League’ zien en lanceerde daarvoor een oproep voor een miljardeninvestering in stadions op het Afrikaanse continent. Het doel is om ‘het Afrikaanse voetbal naar de top van de wereld te brengen’, vertelde de Zwitser donderdag in Congo.

“We moeten de twintig beste clubs uit Afrika bij elkaar zetten en ze laten spelen in een Afrikaanse competitie”, verklaarde de voorzitter van de Wereldvoetbalbond in Lubumbashi, op een event ter ere van het 80-jarige bestaan van Tout-Puissant Mazembe, één van de grootste clubs uit Afrika.

“Zo een competitie zou in staat moeten zijn om 200 miljoen dollar aan inkomsten te genereren, wat ze in de top tien van de wereld zou brengen”, verklaarde hij aan de zijde van Moïse Katumbi, de voorzitter van Mazembe.

Het doel is ook om de uitstroom van Afrikaanse talenten naar andere competities te stoppen. Infantino deed daarbij een oproep naar investeerders “om een miljard te verzamelen zodat we in staat zijn om elk Afrikaans land van een echt voetbalstadion te voorzien dat voldoet aan de internationale FIFA-normen”.

“We gaan de beste Afrikaanse scheidsrechters bij elkaar krijgen en ze een goed loon geven. We gaan ook de arbitrage professionaliseren hier in Afrika”, beloofde hij. “Ik wil het Afrikaanse voetbal naar de top van de wereld brengen.” (belga)