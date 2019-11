Vrouw geeft borstvoeding in geparkeerde wagen: agent dreigt met boete

Een agent van de federale wegpolitie heeft een vrouw verboden om borstvoeding te geven in haar geparkeerde wagen. Hij vond dat “openbare zedenschennis”. Zijn uitbarsting werd gefilmd en de politie zelf is nu een tuchtonderzoek naar de man gestart. “Voor velen is het aanstootgevend, maar vrouwen zouden overal borstvoeding moeten kunnen geven”, vertelt lactatiekundige Serena Debonnet.