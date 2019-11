Tessenderlo / Laakdal -

Op de E313 in Laakdal was donderdagmiddag ernstige verkeershinder doordat koeien op het asfalt waren beland. De laadklep van een veetransport was om onbekende reden plots opengegaan. Twee koeien waren op slag dood, een derde rund liep tot in een tuin langs de snelweg.