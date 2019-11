Vlaams Belang verkoopt ‘Vlaamse identiteitskaarten’ voor Warmste Week, goede doel aanvaardt actie niet

Een Vlaamse identiteitskaart met je naam, geboortedatum en foto voor 5 euro. Met die actie wou Vlaams Belang een politiek statement maken én via De Warmste Week de vzw Boven de Wolken steunen. Alleen valt dat niet bij iedereen in goede aarde. “Als de actie blijft zoals ze is, weigeren we het geld”, klinkt het bij Boven de Wolken.