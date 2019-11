Landgenote Hind Ben Abdelkader is beslissend voor Hatay in EuroCup basket

Hind Ben Abdelkader was donderdag op de vijfde speeldag van de Eurocup basketbal de uitblinker bij haar Turkse club Hatay BB in Antakya. Ze was goed voor 30 punten en scoorde twee beslissende vrijworpen op vijf seconden van het einde, wat een 80-79 zege opleverde tegen het Slovaakse MBK Ruzemberok.

Het was al de vierde overwinning voor Hatay in groep D en de ploeg is daardoor zeker van een plek bij de eerste twee. De Turken tellen nu 9 punten, net zoals het Russische Krasnoyarsk van Kyara Linskens. Minsk volgt op de derde paats met 7 punten en Ruzemberok sluit de groep met 5 punten. De eerste twee van elke groep en de beste vier derdes (twee per conference) gaan door. De beste acht teams plaatsen zich meteen voor de achtste finales, de zestien anderen spelen play-offs. (belga)