Saoedi-Arabië laat 128 gevangenen vrij

Na een gevangenenruil met Saoedi-Arabië zijn 128 Jeminitische Houthi-rebellen teruggekeerd naar hun thuisland. Ze zijn geland in de Jeminitische hoofdstad Sanaa. Dat heeft het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) donderdag meegedeeld. De ruil geldt als teken van hoop dat een oplossing kan gevonden worden voor het al jaren durende bloedige conflict in het straatarme land. De vrijlating is een bewijs van de goede wil van de conflictpartijen, aldus VN-bemiddelaar Martin Griffiths.