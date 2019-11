Chinese sterrenkundigen hebben een zwart gat ontdekt dat zo zwaar is, dat er nog geen theoretische verklaring voor bestaat. “En het is nog maar de top van de ijsberg”, zegt astronoom Sven De Rijcke (UGent).

De studie werd woensdag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Chinese astronomen ontdekten een zwart gat met de naam LB-1, dat 70 keer zo zwaar is als de zon. “En dat kunnen we theoretisch ...