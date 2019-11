155 cannabisplanten in kinderkamer: 18 maanden cel

Een 34-jarige man uit Antwerpen, die bij zijn ex een cannabisplantage had ondergebracht in de kinderkamer, is donderdag veroordeeld tot achttien maanden effectieve celstraf en 8.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. Zijn ex (29) kreeg vijftien maanden cel en 8.000 euro boete, beide met uitstel. De rechtbank verklaarde een illegaal vermogensvoordeel van 40.000 euro verbeurd.