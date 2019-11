Van kleurrijk tot oversized: deze truien houden je warm

Dunne niemendalletjes volstaan niet in dit gure winterweer, maar dit betekent niet dat je niet stijlvol voor de dag kan komen. Te grote truien, truien met pofmouwen of truien in felle kleuren houden je deze winter niet enkel lekker warm, ze werken elke outfit uit je kledingkast met finesse af.

TREND 1. Maak een statement met je mouwen

Een eenvoudige, effen trui wat meer flair geven? Dat doe je met pofmouwen. Talrijke modehuizen gingen dit seizoen al de creatieve toer op met allerhande kunstzinnige manieren om mouwen vorm te geven, nu is dat ook het geval bij truien. Gespot bij Isabel Marant, Hellessy en Chloé.

Vlnr: Isabel Marant, Hellessy en Chloé Foto: Catwalk Pictures

TREND 2. In een felle kleur

Blauw, geel, rood of groen. Bij Chanel, Erdem en Philipp Plein zijn de donkere dagen geen gegronde reden om jezelf te verstoppen in grauwe kleuren. In de winkelrekken van de ketens domineren vooral rood en geel .

Vlnr: JW Anderson, Erdem, Philipp Plein en Chanel Foto: Catwalk Pictures

TREND 3: Met een nerdy kantje?

Hoewel het mouwloze vestje je hoogstwaarschijnlijk meteen aan je grootvader doet denken, is het nu razend populair op de catwalks. Hoe je het draagt? Op een broek of over een jurk heen. Dit vestje sluit overigens perfect aan bij de burgerlijke stijl, die deze winter erg geliefd is onder fashionista’s.

Vlnr: Foto: Longchamp, Gucci en Tommy Hilfiger Catwalk Pictures

TREND 4: Groot, groter, grootst

Ook vorige winter waren het allemaal wijde, lange truien die de klok sloegen. En dat blijft nog even zo. Stop ze half in je broek of laat ze achteloos hangen. Het maakt allemaal niet uit. Fan van de loshangende trui? Het wordt je absolute partner in crime, want je draagt hem op jurken, broeken én rokken.

TREND 5. Klassiek met een twist

Wuif de klassieke kabeltrui maar alvast uit, de modehuizen halen een andere klassieker uit de kast. Rechtstreeks uit Schotland komt de trui met ingebreide motieven uit Fair Isle overgewaaid. Hoewel deze benaming je ongetwijfeld niets zegt, herken je het motief zeker wel. Gespot bij Celine en Altazurra.

Vlnr: Celine en Altazurra Foto: Catwalk Pictures

Shopping? Rode, wijde trui - 39,99 euro - H&M, grijze pull met jacquardmotief - 69,95 euro - Massimo Dutti, zwarte, lange trui met tijgerkop - 259 euro - Liu Jo, bruine trui met pofmouwen - 49,99 euro - H&M, grijze trui met pofmouwen - 298 euro - The Kooples, felroze trui met pofmouwen - 25,99 euro - Mango en witte trui met jacquardmotief - 69,95 euro - Massimo Dutti