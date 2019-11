Gewonden en aanhoudingen na ontploft drugslab in Weert

De politie heeft vier mannen aangehouden na een explosie in een drugslab in Weert. Een zwaargewonde verdachte en een verdachte met verwondingen zijn aangehouden in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen, een derde verdachte is aangehouden in de omgeving van het ziekenhuis waar hij het tweetal heeft afgezet. De vierde verdachte, de bewoner van het pand, is kort na de explosie en brand in een schuur aan de Heihuisweg in Weert opgepakt.