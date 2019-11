Dit is het Belgische modemerk van het jaar

Doet de naam Arte Antwerpen geen belletje rinkelen? Dan is het de hoogste tijd om dit streetstyle label te leren kennen. Het merk is op de Belgian Fashion Awards immers verkozen tot Fashion Brand of the Year.

Arte Antwerpen bestaat intussen al tien jaar en wordt gekenmerkt door mannenkleding met de merknaam in een hip lettertype. Dat roept dan weer herinneringen op aan het logo van de DuitsFranse cultzender… Arte. De prominente plaats van de naam doet ook denken aan andere labels die vaak inzetten op stuks met een opvallend logo, zoals het Franse Balenciaga en Louis Vuitton.

Op de derde editie van de Belgian Fashion Awards werd het ontwerpwerk van designer Bertony Da Silva beloond met de belangrijke modeprijs voor merk van het jaar. De man, die in het begin enkel T-shirts ontwierp maar nu ook truien, sjaals, broeken, enzovoort is vereerd. Het is het grootste compliment om op eigen boden te krijgen”, zei hij in een reactie aan modeblad Elle.

arte-antwerp.com