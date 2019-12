Miek houdt van de charme en authenticiteit van vakwerkhoeves, maar dan wel met een eigen en vernieuwende toets. “We leven immers in de 21ste eeuw”, zegt Miek. Ze kocht een bouwvallige hoeve in Schakkebroek waarvan ze het vakwerk volledig liet restaureren.

Miek Peere wordt aangetrokken door huizen met geschiedenis, een verhaal en authenticiteit. “Ik woonde in een oude kapelanij met in de voortuin het oude kerkhof. Een heel fijne plek, maar het was een huurhuis ...